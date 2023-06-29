Про це йдеться у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння – Запорізька область. Не ігноруйте сигнали тривоги - прямуйте в укриття!", - зазначено у повідомленні.

Водночас на сході України було оголошено повітряну тривогу.

О 00:59 про вибухи на Запоріжжі повідомили кореспонденти "Суспільного". Через декілька хвилин вони ж написали про повторний обстріл.

Також о 01:06 ПС ЗСУ попередили про нову загрозу застосування балістичного озброєння. В зоні небезпеки Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області.

Близько 01:30 в областях пролунав відбій повітряної тривоги.