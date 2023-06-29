Схід України під загрозою балістичної атаки РФ: на Запоріжжі пролунали вибухи
Відразу в кількох областях на сході України загроза удару балістичним озброєнням РФ – на Запоріжжі повідомляють про вибухи
Про це йдеться у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння – Запорізька область. Не ігноруйте сигнали тривоги - прямуйте в укриття!", - зазначено у повідомленні.
Водночас на сході України було оголошено повітряну тривогу.
О 00:59 про вибухи на Запоріжжі повідомили кореспонденти "Суспільного". Через декілька хвилин вони ж написали про повторний обстріл.
Також о 01:06 ПС ЗСУ попередили про нову загрозу застосування балістичного озброєння. В зоні небезпеки Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області.
Близько 01:30 в областях пролунав відбій повітряної тривоги.
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