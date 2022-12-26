Схоже, ППО Енгельса, знищуючи зенітною ракетою наш дрон, спричинила вибухи на російській авіабазі, - військовий експерт Притула
Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, зазначив, якщо наш БПЛА перетинає лінію фронту, то далі він летить майже безперешкодно по всій території РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В основному Росія зараз розосередила всі свої протиповітряні засоби на лінії фронту, тому що втрати цих засобів у росіян дуже великі. Лінія фронту тягнеться понад 1000 км, відповідно, її треба прикривати. Власне, вони майже зі всієї Росії стягнули засоби ППО в Україну, щоб перекрити лінію зіткнення. Таким чином, якщо якійсь безпілотний летальний апарат перетинає фронтову межу, то далі він летить практично безперешкодно по всій території РФ, хоч до самого Далекого Сходу", - прокоментував військовий експерт.
Михайло Притула додав, що зони ППО досить обмежені й нормальні БПЛА їх обходять, залишаючись непомітними.
"Певні засоби ППО у росіян є. І дуже схоже, що по нашому БПЛА випустили ракету, з огляду на колір полум'я, ймовірно трьохсотого комплексу. Ця ракета трохи піднялася і далі пішла по низький цілі, тому скоріш за все вона вибухнула десь над аеродромом. Тобто саме російською зенітною ракетою протиповітряна оборона Енгельса знищила пару стратегічних бомбардувальників-ракетоносців РФ прямо на землі. Тому, можемо привітати росіян з "успіхом", - сказав Притула.
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