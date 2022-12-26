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Ексклюзив

Удар та пожежа на летовищі в Енгельсі були достатньо ефективними, - Згурець

26 грудня, 2022 понедiлок
10:05
війна з Росією Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що російське ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Стратегія противника не змінюється. Вона має дві складові - терористичну, пов'язану з ударами по нашій критичній інфраструктурі й військову - це намагання протискатися на фронтах. Удари українськими безпілотниками по аеродрому в Енгельсі, які сталися сьогодні вночі, це продовження нашої випереджувальної тактики. Цей удар й потужна пожежа на летовищі є ознакою того, що удари безпілотниками були достатньо ефективними", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, Росія не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви, що ворог перекинув стратегічні бомбардувальники на Північ.

"Російське Міноборони вже визнало, що там загинули російські військові, працювало ППО, що вони збили українські безпілотники й, начебто, шкоди літакам не завдано. Але ми розуміємо, що росіяни не будуть визнавати втрати, пов'язані з ударами по літаках. Тому що це підрив основи російської ядерної тріади. Якщо ми можемо знищувати російські бомбардувальники стратегічного призначення звичайними безпілотниками - це означає, що російське ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива. І це вплине на можливості Росії здійснювати удари крилатими ракетами по Україні", - додав Згурець.

  • 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.
  • Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.
  • За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.
  • Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
  • У районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи

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Новини
Сергій Згурець
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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