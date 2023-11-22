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Інфографіка

Скільки українського зерна вкрала Росія після повномасштабного вторгнення. Інфографіка Texty

22 листопада, 2023 середа
15:38
Новини Фрагмент інфографіки Texty.org.ua

Журналісти видання Texty.org.ua вивчили супутникові знімки та економічні дані, щоб розрахувати об’єми вивезеного Росією українського зерна після 24 лютого 2022 року

Скорочені результати дослідження можна прочитати нижче, повну версію — за посиланням.

Скільки зерна було вкрадено та його вартість

За підрахунками наших колег, окупанти вкрали понад 15 млн тонн зерна, з яких дві третини — пшениця, а третина — кукурудза та соняшник. Дохід від продажу такої кількості зерна за останні два роки може перевищувати 7 млрд доларів.

Фото: Texty.org.ua

Хто це зерно вирощував та як його вивозили

Навесні 2022-го російські окупанти конфіскували або купували за безцінь залишки зерна в українських фермерів на окупованих територіях та викрадали зерно, яке лишалося на елеваторах та в складських приміщеннях. Навесні 2023 року росіяни вже самостійно засівали окуповані угіддя та збирали на них врожай.

Зерно з тимчасово окупованих окремих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни вивозять переважно в Крим або російські міста. Зокрема, супутникові знімки регулярно показують величезні скупчення зерновозів біля зернового термінала в Севастополі та Керчі.

Російські окупанти майже без проблем вивозили українське зерно завдяки налагодженій мережі закупників та напрацьованим логістичним ланцюжкам. Крім того, порти тимчасово окупованого Росією півострова мають більшу потужність і не постраждали від військових дій.

Карти зі скупченням зерновозів біля зернового терміналу у Севастополі

Карти зі скупченням зерновозів біля зернового термінала в Севастополі
Фото: Texty.org.ua

Як рахували вкрадене зерно та його вартість

Дані про посівні площі пшениці, соняшнику і кукурудзи на окупованих територіях надала компанія OneSoil, яка використовує супутникові знімки та машинне навчання для дистанційного визначення меж полів і культур, які на них вирощують. 

Журналісти також врахували врожайність на окупованих територіях та вартість зерна на світових ринках, щоб підрахувати збитки від російських крадіїв.

політика
Крим
зерно
Інфографіка
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Економіка
зернові
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