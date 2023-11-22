Скільки українського зерна вкрала Росія після повномасштабного вторгнення. Інфографіка Texty

Скорочені результати дослідження можна прочитати нижче, повну версію — за посиланням.

Скільки зерна було вкрадено та його вартість

За підрахунками наших колег, окупанти вкрали понад 15 млн тонн зерна, з яких дві третини — пшениця, а третина — кукурудза та соняшник. Дохід від продажу такої кількості зерна за останні два роки може перевищувати 7 млрд доларів.

Фото: Texty.org.ua

Хто це зерно вирощував та як його вивозили

Навесні 2022-го російські окупанти конфіскували або купували за безцінь залишки зерна в українських фермерів на окупованих територіях та викрадали зерно, яке лишалося на елеваторах та в складських приміщеннях. Навесні 2023 року росіяни вже самостійно засівали окуповані угіддя та збирали на них врожай.

Зерно з тимчасово окупованих окремих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни вивозять переважно в Крим або російські міста. Зокрема, супутникові знімки регулярно показують величезні скупчення зерновозів біля зернового термінала в Севастополі та Керчі.



Російські окупанти майже без проблем вивозили українське зерно завдяки налагодженій мережі закупників та напрацьованим логістичним ланцюжкам. Крім того, порти тимчасово окупованого Росією півострова мають більшу потужність і не постраждали від військових дій.

Карти зі скупченням зерновозів біля зернового термінала в Севастополі

Фото: Texty.org.ua

Як рахували вкрадене зерно та його вартість

Дані про посівні площі пшениці, соняшнику і кукурудзи на окупованих територіях надала компанія OneSoil, яка використовує супутникові знімки та машинне навчання для дистанційного визначення меж полів і культур, які на них вирощують.

Журналісти також врахували врожайність на окупованих територіях та вартість зерна на світових ринках, щоб підрахувати збитки від російських крадіїв.