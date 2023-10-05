Як виглядає російська оборона на півдні. Інфографіка Texty

З чого складаються оборонні лінії росіян

Оборона росіян на півдні України складається з сотень кілометрів безперервних траншей, бліндажів, довготривалих оборонних точок (ДОТів), дерево-земляних оборонних точок (ДЗОТів), окремих опорних пунктів. За розміром ці оборонні споруди як середньовічний форт, який може кілька діб оборонятись автономно. Цю систему укріплень окупанти побудували з осені минулого року. Також у росіян вже налагоджена логістика, система малих складів боєкомплекту, тилові бази радіорозвідки, загонів операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та артилеристів.

Як розгортаються події на півдні та якою є диспозиція сторін

Ключовою точкою на півдні після звільнення Роботиного є місто Токмак з довоєнним населенням трохи понад 30 тис. мешканців. Битва за Токмак теоретично може стати фінальним актом активної воєнної кампанії 2023 року.

Лінії оборони росіян на півдні України, вересень 2023

Інфографіка: Texty.org.ua

лінія забезпечення — передові опорні пункти та мінні поля;

основної лінії — в медіа її називають другою;

запасної лінії — третя лінія.

Російські укріплення на цьому напрямку складаються з трьох основних ліній оборони:

Детально роздивитися інтерактивну карту оборонних споруд росіян можна на сайті Texty.org.ua.

Стратегічна ціль українського війська — вийти до узбережжя Азовського моря. Це дасть змогу розірвати комунікації та ланцюги постачання між окупованим сходом України та окупованим Кримом. Звільнення Мелітополя — ще один крок до цієї мети.



Окупанти зараз стягнули під Токмак усі можливі резерви. Орієнтовно на цьому напрямку російська армія може мати понад 100 тис. особового складу (з загальної кількості окупаційного контингенту у понад 400 тис. осіб).

Зараз Україна активно наступає на Токмацькому напрямку. Лінія фронту вже посунулася на південь — до основної лінії російської оборони.



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