Скільки українців планують повертатися в Україну, - експерт на форумі Re:Open Zakarpattia 2023

Такі дані на форумі Re: Open Zakarpattia 2023 представив Сергій Шаповалов, політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, під час презентації дослідження Фонду.

За даними дослідження Фонду, яке проводилося у серпні 2023 року, близько 90% (88,4%) людей, які живуть в Україні планують будувати тут своє майбутнє життя в Україні. Але це не означає, що частина цих людей не виїде за кордон в силу різних обставин, при цьому мріючи повернутися після закінчення війни.

"Серед причин виїзду українців за кордон, перше місце займає загроза життю та здоров’ю внаслідок ведення бойових дій (45,4%), а також - втрата джерел доходу (32,7%) та возз'єднання з членами родини (26,5%), - каже Сергій Шаповалов. - Важливо звертати увагу на соціально-економічні показники, адже чітко прослідковується зниження рівня життя в Україні. Понад половина українців (53,7%) українців каже, що їхній доходи зменшилися. Наприклад, якщо за останній рік зарплата вчителів зросла на 9%, то ціни зросли аж на 30%".

За словами експерта, незважаючи на те, що в Україні відчувається брак робочої сили, необхідно швидко вчитися новим професіям та освоювати нові навички, водночас майже половина українців (49,6%) не готові вчитися новій професії, і ця тенденція зростає з віком.

"Час йде, цифра тих, хто планує повернутися, буде продовжувати знижуватися. Тому, за найкращими прогнозами ми зможемо повернути тільки 40-50% населення з-за кордону, - каже експерт. - 78% тих людей, які виявили бажання повернутися, кажуть, що повернуться відразу після закінчення війни. Але коли це буде поки не зрозуміло, адже ми не знаємо, що для нас означає закінчення війни і чи буде зберігатися загроза життю людей. В той час 12% кажуть, що повернуться через деякий час після закінчення війни, а ще 10% - через деякий час після закінчення війни, але якщо в Україні є робота".

За словами Сергія Шаповалова, повертати людей можна не тільки через економічні чинники. "Є ще багато факторів, які приваблюють людей переїхати у країну - від пейзажів до Укрзалізниці, яка працює без запізнень навіть під час війни. Тому нам треба думати не тільки про соціально-економічні передумови повернення, але про інше. І важливо розуміти, що нам не уникнути приїзду мігрантів, це - доконаний факт", - додав експерт.

За оцінками ІДСД НАН України, кількість населення України на території, підконтрольній уряду, станом на 1 січня 2023 року складає 31,6 млн населення.

Після повномасштабного вторгнення 5,8 млн українців виїхали за кордон, з них - 4,1 млн обрали для виїзду у ЄС. В Росії опинилося 1,27 млн людей (в цю цифру також входять і ті люди, яких на територію країни-агресора вивозили примусово).

Форум ідей та рішень Re: Open Zakarpattia 2023 проходить 10-11 листопада.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.