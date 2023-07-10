Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Складна гра Ердогана
OPINION

Складна гра Ердогана

Сергій Таран
10 липня, 2023 понедiлок
08:04
Погляд Сергій Таран

Ердоган дуже вчасно заявив, що Україна заслуговує на те, щоби стати членом НАТО і повернув "азовців" Україні

Це той самий Ердоган, який був проти вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії…  І це той самий Ердоган, який досі зберігає торгівлю з Москвою попри західні санкції.

Це тому, що на відміну від Швеції та Фінляндії Анкара кровно зацікавлена у посиленні України… Адже в Криму, в Україні, є близькі до Туреччини кримські татари, і зовсім немає курдських сепаратистів, які шукали собі притулку у Швеції та Фінляндії.

Але найголовніше це те, що Туреччина була і є давнім конкурентом Росії. І вона, як і Україна зацікавлена у тотальному послабленні Росії, що буде набагато легше зробити за допомогою НАТО.

Читайте також: Африканський "мирний план" безперспективний

Ну, а як компенсацію Путіну Ердоган оголосив, що не проти з ним поспілкуватися, коли той прилетить в Туреччину. Тобто, Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердогана. Такий от "рівноцінний обмін" пропонує Ердоган російському "любітєлю многоходовочєк".

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
полонені
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
НАТО
Читайте також:
Лех Валенса
8 липня, 2023 субота
Я хотів навести порядок з Росією, коли ми розвалили Радянський Союз, але то було зарано, - Лех Валенса
8 липня, 2023 субота
Легіон "Свобода Росії" анонсував нову операцію на території РФ
9 липня, 2023 неділя
"Ердоган показав своє відношення до Путіна": колишній військовий прокурор Чумак про звільнення командирів з "Азовсталі"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 липня
09:21
Портрет однорукого ветерана, авторство якого було невідоме 6 десятиліть, виявився ранньою роботою художника Гейнсборо
09:17
Птахи
Близько 200 видів птахів будують гнізда з людського сміття, яке загрожує їхньому потомству, - вчені
08:52
ЗСУ
ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку 24 км², на півдні - 169 км²
08:45
Китай та США
Китай закликав США до "практичних дій" щодо санкцій
08:17
Іскандер-М
Вночі росіяни атакували балістикою об'єкт інфраструктури Миколаєва
08:14
Огляд
"Не дайте Україні вступити в НАТО": що готує саміт у Вільнюсі та хто проти вступу Києва до Альянсу
07:58
Втрати РФ
Росія втратила в Україні 440 солдатів, 7 танків і 5 артсистем за добу, - Генштаб ЗСУ
07:53
КНДР
КНДР звинуватила літаки-розвідники США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
07:45
Курт Волкер
Волкер щодо заяви Байдена про неготовність України до Альянсу: це НАТО не готове прийняти Україну
07:42
Японія
Японію накрили аномальні зливи: щонайменше одна людина загинула
07:23
на фото: Судан
ООН попереджає про ймовірність тотальної громадянської війни у Судані
07:21
Китай
Китай відправив у космос новий експериментальний супутник
06:50
мобілізація росія, чмобікі
На полігоні Алтайського краю РФ тренуються понад 300 новобранців: серед них наркозалежні, хворі гепатитом і колишні ув'язнені
06:31
ПВК Вагнер
ISW: Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище
05:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Не можемо стояти на шляху США": Штайнмаєр підтримав рішення про передачу касетних боєприпасів Україні
05:26
Байден та Ердоган
Членство України та Швеції в НАТО та надання F-16: Байден поговорив з Ердоганом
01:10
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти мінують критичну інфраструктуру на захоплених територіях Запорізької області, - Федоров
00:50
Затоплені автівки. Сочі, ніч з 9 на 10 липня 2023 року
Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою
00:13
Путін
Коли ЗСУ дійдуть до Криму, Путін захоче переговорів, - Зеленський
00:00
Росія
Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
2023, неділя
9 липня
23:45
Києво-Печерська лавра
Вірян Московського патріархату сьогодні до Києво-Печерської лаври пускали за паспортами
23:43
Володимир Зеленський
ЗАЕС та ядерна небезпека: Зеленський висловився про загрозу зі сторони Росії
23:22
Сергій Лавров
Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили
23:11
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
23:04
Учасники сучасної історичної реконструкції поруч із пам'ятним знаком на полі Конотопської битви у Шаповалівці
Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів
22:40
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО, - Стефанішина
22:36
Ексклюзив
Чубаров
На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
22:20
Зеленський
"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
22:19
Володимир Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський
22:05
Олексій Резніков
Резніков показав випробування української станції радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул"
21:59
У річницю встановлення українських прапорів на Зміїному військовим аташе презентували фільм про героїчні події
21:42
Дмитро Кулеба
Залишилося 48 годин до саміту НАТО: Кулеба провів розмову з Блінкеном
21:37
Ексклюзив
Артем Фисун
Росія на етапі, коли розморожує радянський мотлох, – волонтер Артем Фисун 
21:32
Режисер Олег Сенцов отримав контузію під час контрнаступу
21:26
на фото: ЗСУ
ЗСУ просуваються на південь від Бахмута, - Маляр
21:06
Снаряди 155-мм
За червень Україна виробила більше снарядів, ніж за увесь 2022 рік
20:50
Дмитро Медведєв
Російська пропаганда каже про ракету в бік АЕС на Смоленщині. Медведєв загрожує "одночасними ударами" по ядерним об'єктам в Україні
20:49
НАТО
Країни НАТО готують спільне рішення щодо гарантій безпеки для України, - Politico
20:18
Ексклюзив
Артем Фисун
"Тривають бої за кожне село, яке може по кілька разів переходити з рук в руки", - волонтер Артем Фисун про ситуацію на передовій
20:16
Ексклюзив
Москва. Кремль
Шанс розвалу Росії складає 50/50, - соціолог Грушецький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV