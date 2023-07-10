Складна гра Ердогана
Ердоган дуже вчасно заявив, що Україна заслуговує на те, щоби стати членом НАТО і повернув "азовців" Україні
Це той самий Ердоган, який був проти вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії… І це той самий Ердоган, який досі зберігає торгівлю з Москвою попри західні санкції.
Це тому, що на відміну від Швеції та Фінляндії Анкара кровно зацікавлена у посиленні України… Адже в Криму, в Україні, є близькі до Туреччини кримські татари, і зовсім немає курдських сепаратистів, які шукали собі притулку у Швеції та Фінляндії.
Але найголовніше це те, що Туреччина була і є давнім конкурентом Росії. І вона, як і Україна зацікавлена у тотальному послабленні Росії, що буде набагато легше зробити за допомогою НАТО.
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Ну, а як компенсацію Путіну Ердоган оголосив, що не проти з ним поспілкуватися, коли той прилетить в Туреччину. Тобто, Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердогана. Такий от "рівноцінний обмін" пропонує Ердоган російському "любітєлю многоходовочєк".
Про автора. Сергій Таран, політолог
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