"Скоріше за все через загрозу від РФ": Чорнобильську зону закривають для туристів на невизначений строк з технічних причин, - голова Асоціації чорнобильських туроператорів

Про це він написав у Facebook.



"Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - йдеться у повідомленні.



Ємельяненко зазначив, що попри військове напруження вздовж українського кордону Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів. Міжнародні ЗМІ поширюють інформацію про настрої українських громадян і Чорнобильський туризм, що, на його думку, може стати серйозним каналом для поширення правдивих даних у часи гібридної інформаційної війни.



"Беручи до уваги те, що сучасні технічні засоби дають змогу в реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована. Це сприятиме нормалізації ситуації, особливо враховуючи закінчення військових навчань на території Білорусі 20 лютого", - написав голова асоціації.



Нагадаємо, станом на 14:00 18 лютого росіяни 45 разів порушили "тишу", 34 з яких - із забороненої Мінськими домовленостями зброї.