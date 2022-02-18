"Скоріше за все через загрозу від РФ": Чорнобильську зону закривають для туристів на невизначений строк з технічних причин, - голова Асоціації чорнобильських туроператорів
Голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор агентства "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко повідомив, що Чорнобильську зону з 19 лютого закривають для туристичних відвідувань на невизначений термін
Про це він написав у Facebook.
"Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - йдеться у повідомленні.
Ємельяненко зазначив, що попри військове напруження вздовж українського кордону Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів. Міжнародні ЗМІ поширюють інформацію про настрої українських громадян і Чорнобильський туризм, що, на його думку, може стати серйозним каналом для поширення правдивих даних у часи гібридної інформаційної війни.
"Беручи до уваги те, що сучасні технічні засоби дають змогу в реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована. Це сприятиме нормалізації ситуації, особливо враховуючи закінчення військових навчань на території Білорусі 20 лютого", - написав голова асоціації.
- Нагадаємо, станом на 14:00 18 лютого росіяни 45 разів порушили "тишу", 34 з яких - із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.21
Купівля 28.21Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32Продаж 32.49
- Актуальне
- Важливе