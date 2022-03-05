Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Борис Джонсон Слава Україні: Борис Джонсон записав відео-звернення українською мовою

Слава Україні: Борис Джонсон записав відео-звернення українською мовою

5 березня, 2022 субота
10:46
Борис Джонсон Борис Джонсон

Британський прем'єр наголосив, що захоплюється героїзмом українського народу

Британський прем'єр-міністр звернувся до українців українською мовою.

Відповідне відео політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах", - розпочав він своє звернення українською.

"Я не можу навіть уявити через що ви зараз проходите", продовжив він уже англійською.

Джонсон наголосив, що Британія разом з 25-ма партнерами готує санкційний тиск на Путіна, "щоб допомогти тим, хто взяв на себе боротьбу не тільки щоб захистити власний дім, але свободу та демократію як такі".

"Разом з США та ЄС ми представили найбільший пакет санкцій, який коли-небудь було накладено на Росію і ми підемо далі, поки агресія не буде зупинена", - наголосив Борис Джонсон.

"Світ повертається до Путіна спиною. Глобальні корпорації рвуть зв'язки з Росією", - додав він.

Також глава британського уряду зазначив, що Британія спростила процедуру переїзду для українських сімей, члени родин яких живуть у Великобританії.

Під кінець промови Джонсон наголосив, що захоплюється героїзмом українського народу і сказав: "Слава Україні!".
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Роман Костенко
3 березня, 2022 четвер
"Ви воюйте, ми щось допоможемо, але влазити у це не будемо", – нардеп Роман Костенко про позицію Заходу
Путін
4 березня, 2022 п'ятниця
Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, - Данілов
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.23
    Купівля 29.23
    Продаж 29.46
  • EUR
    Купівля 32.96
    Продаж 32.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
5 березня
12:11
Окупанти завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу: двоє людей отримали травми
12:10
Зеленський
"Подивимось, чи можна піти далі": Зеленський про гуманітарні коридори та переговорний процес української та російської сторін
12:08
Зеленський
У нас фактично немає кордону з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра, – Зеленський
12:04
Укрзалізниця
Укрзалізниця додала ще три евакуаційні рейси
11:58
Біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик, - Оперативне командування "Північ"
11:55
Київ
Окупанти завдали удару по Білій Церкві
11:49
Олексій Арестович
Понад 5 тис. іноземців вже подали заявки на участь у захисті України, – Арестович
11:47
Ірина Верещук
Окупанти використовують гуманітарні коридори для свого просування, – Верещук
11:42
Створено сайт для іноземців, які хочуть захищати Україну від російської агресії
11:27
У перший день Паралімпіади-2022 Україна здобула три медалі
11:25
Stinger
Аеророзвідка показала, як наші збили бойовий вертоліт окупантів (відео)
11:13
наручники
На Чернігівщині бійці ЗСУ взяли в полон двох російських військових
10:55
Спалений російський ББМ "Тигр"
Понад 10 000 осіб, 269 танків, 39 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів за час масштабної війни
10:54
Херсон
У Херсоні українці вийшли на мітинг проти окупантів
10:54
путлер
Над Путіним має бути нюрнберзький процес, як над сучасним неонацистом, – нардеп Олег Дунда
10:29
Літак Raynair
У Ryanair запевнили, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після війни
10:27
Порошенко
Порошенко про посилення санкцій: Золотовалютні резерви Росії мають бути арештовані, щоб згодом відшкодувати масштабні збитки Україні
10:01
Кордон
11 тисяч українців повернулися на Батьківщину за добу – Держприкордонслужба
09:54
ЗСУ
У Сумах є загроза вуличних боїв, мешканців просять не виходити з дому
09:52
Великодолинське
Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області – Братчук
09:45
маріуполь
У Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор
09:16
АЕС
Російські війська націлились на другу за потужністю АЕС в Україні, - американська дипломатка
08:31
Укрзалізниця
На 5 березня Укрзалізниця призначила низку евакуаційних рейсів. Розклад
08:29
ЗАЕС
Стало відомо про стан енергоблоків Запорізької АЕС після захоплення окупантами
08:04
Ворзель
Танкова колона окупантів розстріляла авто у Ворзелі: загинули жінка та дівчина-підліток (фото)
04:33
Більшість американців підтримує нафтове ембарго Росії - соцопитування
04:15
НАТО
НАТО повинне захистити Україну від російських авіаударів – соцопитування у США
03:46
Ілон Маск
"Україно, тримайся стійко": Ілон Маск закликав світ відмовитись від російської нафти
03:02
Зеленський
Сьогодні Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США
02:49
Джастін Трюдо
Прем'єр-міністр Канади зібрався у турне Європою. Говоритиме про Україну
02:31
Запорізька АЕС
Управління Запорізької АЕС контролює Україна, а територію - російські війська, - МВС України
02:15
Samsung
Samsung призупиняє постачання у Росію усієї продукції, - Bloomberg
01:59
Генштаб ЗСУ
Кораблі ВМФ РФ розігнав шторм, а білорусів пробують переконати йти в наступ, - зведення Генштабу ЗСУ
01:43
Яхта Олексія Мордашова "Lady M"
В Італії у ще двох друзів Путіна арештували яхти, орієнтовною вартістю 140 млн євро
01:21
збитий літак
За останню добу знищено три ворожі літаки та три гелікоптери, - повітряні сили ЗСУ
01:05
Bloomberg
Агентство Bloomberg призупиняє роботу в Росії
00:42
Харків після обстрілів
На Харківщині ЗСУ втримали оборону і йдуть у наступ
00:41
Денис Шмигаль
РФ розповідала нам, як за тиждень скидатиме сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку і здаються в полон, - Шмигаль
00:15
ЦСКА
​​​​​​​Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила Росію з організації
00:14
Херсон не бере гуманітарки Росії
Херсон показав окупанту, що таке гордість і повага до держави, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV