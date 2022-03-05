Слава Україні: Борис Джонсон записав відео-звернення українською мовою

Британський прем'єр-міністр звернувся до українців українською мовою.

Відповідне відео політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах", - розпочав він своє звернення українською.

"Я не можу навіть уявити через що ви зараз проходите", продовжив він уже англійською.

Джонсон наголосив, що Британія разом з 25-ма партнерами готує санкційний тиск на Путіна, "щоб допомогти тим, хто взяв на себе боротьбу не тільки щоб захистити власний дім, але свободу та демократію як такі".

"Разом з США та ЄС ми представили найбільший пакет санкцій, який коли-небудь було накладено на Росію і ми підемо далі, поки агресія не буде зупинена", - наголосив Борис Джонсон.

"Світ повертається до Путіна спиною. Глобальні корпорації рвуть зв'язки з Росією", - додав він.

Також глава британського уряду зазначив, що Британія спростила процедуру переїзду для українських сімей, члени родин яких живуть у Великобританії.

Під кінець промови Джонсон наголосив, що захоплюється героїзмом українського народу і сказав: "Слава Україні!".



Нагадаємо, підприємець Ілон Маск закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.

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