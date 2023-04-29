Про це повідомила Верховна Рада України.

За словами керівника Апарату Верховної Ради України Вячеслава Штучного, мурал є вшануванням пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, - своє життя.

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління", - наголосив Штучний.

Автором муралу виступив французький художник Крістіан Ґуемі, більш відомий під псевдонімом С215. У січні 2023 року під час візиту до Франції делегація ВРУ відвідала фотовиставку робіт художника, після чого домовилася із ним про створення стінопису.

Раніше Ґуемі вже створював вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та у звільнених Бучі, Гостомелі та Ірпені Київської області.