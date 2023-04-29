"Слава Україні. Героям Слава": у Києві створили мурал із зображенням Олександра Мацієвського
У столиці на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України створили мурал із зображенням Героя України Олександра Мацієвського, присвячений пам'яті всіх загиблих героїв під час війни
Про це повідомила Верховна Рада України.
За словами керівника Апарату Верховної Ради України Вячеслава Штучного, мурал є вшануванням пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, - своє життя.
"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління", - наголосив Штучний.
Автором муралу виступив французький художник Крістіан Ґуемі, більш відомий під псевдонімом С215. У січні 2023 року під час візиту до Франції делегація ВРУ відвідала фотовиставку робіт художника, після чого домовилася із ним про створення стінопису.
Раніше Ґуемі вже створював вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та у звільнених Бучі, Гостомелі та Ірпені Київської області.
- 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстрілюють українського воїна після слів "Слава Україні!". 12 березня, СБУ оприлюднила ім'я розстріляного за слова "Слава Україні!" воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року.
- Згодом у Рівному з'явився мурал із розстріляним Героєм Олександром Мацієвським.
- 28 березня у Ніжині міська рада перейменувала вулицю на честь Героя України Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні"
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