Про це повідомляє SRF.

Голова федерального департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд зазначила, що спочатку швейцарська сторона отримала запит із Берліна, а тепер отримала ще один із Праги.

Таким чином Берн хоче зберегти певний запас танків, щоб гарантувати безпеку своєї країни.

"Крім того, буде певна кількість танків, які нам не потрібні, і які можуть бути поставлені, якщо парламент вирішить їх списати", - сказала Амхерд.

Відповідно до офіційних даних, Швейцарія має 230 танків Leopard 2, з яких 134 перебувають на озброєнні, а 96 - зняті з нього. За законодавством країни, продавати іншим країнам можна лише військову техніку, яка вийшла з експлуатації, і такий статус для неї визначає парламент.