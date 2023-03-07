Слідом за Німеччиною: Чехія звернулася до Швейцарії із запитом на покупку танків Leopard 2
Чеський уряд слідом за Німеччиною звернувся до Швейцарії із запитом на продаж танків Leopard 2
Про це повідомляє SRF.
Голова федерального департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд зазначила, що спочатку швейцарська сторона отримала запит із Берліна, а тепер отримала ще один із Праги.
Таким чином Берн хоче зберегти певний запас танків, щоб гарантувати безпеку своєї країни.
"Крім того, буде певна кількість танків, які нам не потрібні, і які можуть бути поставлені, якщо парламент вирішить їх списати", - сказала Амхерд.
Відповідно до офіційних даних, Швейцарія має 230 танків Leopard 2, з яких 134 перебувають на озброєнні, а 96 - зняті з нього. За законодавством країни, продавати іншим країнам можна лише військову техніку, яка вийшла з експлуатації, і такий статус для неї визначає парламент.
- Раніше міністри оборони та економіки Німеччини Борис Пісторіус і Роберт Габек звернулись до віцепрезидентки Швейцарії Віоли Амхерд із проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2.
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