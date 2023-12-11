Словаччина закликатиме Єврокомісію до спільного вирішення питання імпорту з України
У понеділок, 11 грудня, міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства в Брюсселі пообіцяв сприяти спільному з Єврокомісією вирішенню питання імпорту з України
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми будемо закликати Європейську комісію вирішити це питання (імпорту українських товарів, – ред.) спільно, а не залишати на розсуд окремих країн-членів Європейського Союзу", - зазначив Такач.
За словами міністра, тема імпорту українських товарів буде однією з найголовніших на сьогоднішній зустрічі очільників міністерств сільського господарства країн-членів ЄС.
Крім того, заборона імпорту українських товарів буде обговорена під час спільної зустрічі п’яти очільників міністерств сільського господарства Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.
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У неділю, 10 грудня, до Польщі з України залізницею прибула партія вантажівок. Сторони узгодили всі питання, пов'язані з транспортуванням та проходженням митних і прикордонних процедур.
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