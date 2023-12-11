Словаччина закликатиме Єврокомісію до спільного вирішення питання імпорту з України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо закликати Європейську комісію вирішити це питання (імпорту українських товарів, – ред.) спільно, а не залишати на розсуд окремих країн-членів Європейського Союзу", - зазначив Такач.

За словами міністра, тема імпорту українських товарів буде однією з найголовніших на сьогоднішній зустрічі очільників міністерств сільського господарства країн-членів ЄС.

Крім того, заборона імпорту українських товарів буде обговорена під час спільної зустрічі п’яти очільників міністерств сільського господарства Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.