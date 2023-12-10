До Польщі залізницею прибули перші українські фури
У неділю, 10 грудня, до Польщі з України залізницею прибула партія вантажівок. Сторони узгодили всі питання, пов'язані з транспортуванням та проходженням митних і прикордонних процедур
Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.
Далі вантажівки попрямують до місця призначення автошляхом.
Планується, що наступні перевезення будуть регулярними, і в них будуть задіяні більш модернізовані платформи.
Крім цього, Укрзалізниця організувала контейнерний поїзд між Україною та Польщею для перевезення вантажівок.
Він курсує між Скниловом (Україна) та Славковом (Польща).
- У суботу, 9 грудня, депутати Європарламенту закликали президента Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити заходів для припинення блокади польськими перевізниками кордону з Україною.
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