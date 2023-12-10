До Польщі залізницею прибули перші українські фури

Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.

Далі вантажівки попрямують до місця призначення автошляхом.

Планується, що наступні перевезення будуть регулярними, і в них будуть задіяні більш модернізовані платформи.

Крім цього, Укрзалізниця організувала контейнерний поїзд між Україною та Польщею для перевезення вантажівок.

Він курсує між Скниловом (Україна) та Славковом (Польща).