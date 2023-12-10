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До Польщі залізницею прибули перші українські фури

10 грудня, 2023 неділя
17:24
Економіка блокада кордону

У неділю, 10 грудня, до Польщі з України залізницею прибула партія вантажівок. Сторони узгодили всі питання, пов'язані з транспортуванням та проходженням митних і прикордонних процедур

Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.

Далі вантажівки попрямують до місця призначення автошляхом.

Планується, що наступні перевезення будуть регулярними, і в них будуть задіяні більш модернізовані платформи.

Крім цього, Укрзалізниця організувала контейнерний поїзд між Україною та Польщею для перевезення вантажівок. 

Він курсує між Скниловом (Україна) та Славковом (Польща).

  • У суботу, 9 грудня, депутати Європарламенту закликали президента Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити заходів для припинення блокади польськими перевізниками кордону з Україною.
Україна
Польща
Укрзалізниця
Блокування кордону
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