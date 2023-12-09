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Депутати Європарламенту закликали президента Польщі та ЄС вжити заходів для припинення блокади на польсько-українському кордоні

9 грудня, 2023 субота
16:13
Суспільство блокада кордону

Депутати Європарламенту закликали президента Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити заходів для припинення блокади польськими перевізниками кордону з Україною

Про це йдеться у спільному зверненні депутатів Європарламенту, опублікованому литовським євродепутатом Андрюсом Кубілюсом у соцмережі Х. 

"На кону солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, щоб захистити наші цінності", - наголосив Кубілюс.

У тексті звернення йдеться про те, що ця блокада завдає шкоди економіці України під час війни, коли ЄС надає фінансову допомогу для її стабілізації.

"Вона негативно впливає на здатність України ефективно захищатися від російської агресії, оскільки через цей кордон перевозиться військова техніка та компоненти, необхідні для її виробництва", - зазначили євродепутати у своїй заяві.

Зокрема, це негативно позначається на ефективності доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги європейськими волонтерами.

Депутати Європарламенту також звернули увагу Дуди та керівництва ЄС на те, що ситуація на кордоні між Польщею та Україною нагадує блокаду, яку здійснила Росія, перекривши вільний доступ до українських портів на Чорному морі.

"Така ситуація є абсолютно неприйнятною, вона слугує лише інтересам Кремля і серйозно шкодить репутації не лише Польщі, а і Європейського Союзу в цілому", - наголосили депутати.

У заяві додали, що ініціатори, організатори та прихильники блокади прикордонних переходів будуть змушені компенсувати Україні збитки, завдані блокадою.

"Рішення про спрощення перетину кордону з ЄС для українських вантажівок було прийнято на рівні ЄС. Тому забезпечення виконання цього рішення має бути дією на рівні ЄС", - йдеться у зверненні.

  • У п’ятницю, 8 грудня, лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск пообіцяв перейнятися розблокуванням кордону з Україною, представив свій майбутній уряд і звинуватив Орбана в проросійськості.
Світ
Україна
Польща
Блокування кордону
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