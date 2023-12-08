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Туск пообіцяв перейнятися розблокуванням кордону з Україною, представив свій майбутній уряд і звинуватив Орбана в проросійськості

8 грудня, 2023 п'ятниця
18:16
Світ Дональд Туск

Лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск представив свій майбутній уряд, який, за його словами, займатиметься налагодженням відносин з Україною

У п’ятницю, 8 грудня, кандидат у прем’єр-міністри від польської опозиції Дональд Туск  представив майбутній склад свого уряду та заявив, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня і приведення уряду до присяги у середу. Про це повідомляє PAP.

Очільником міноборони Польщі в уряді Туска стане Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії, а Чеслав Секерський очолить міністрство сільського господарства.

Розділення міністерств освіти та науки очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих" відповідно.

Усього в новому уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.

Зокрема, Дональд Туск пообіцяв зайнятися питанням налагодження відносин між Польщею та Україною. Про це інформує Голос Америки.

Туск пояснив, що подівається на приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного дня брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі, під час якого буде розглянуто питання про можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на 50 мільярдів євро. 

Він додав, що  негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок, назвавши цей інцидент прорахунком чинного уряду Матеуша Моравєцького.

Читайте також. Блокада українсько-польського кордону: як розвивається ситуація, нові учасники та можливі наслідки

За словами Туска він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

Також Туск відповів на питання про його можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє TVN 24.

"Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції… Давайте чесно. Його стосунки з Москвою і Путіним органічні, і я не думаю, що мої переконання можуть суттєво змінити його ставлення", - заявив він.

Зокрема, за його словами, уряд Орбана блокує рішення, які передадуть Польщі 800 мільйонів євро.

"Я розлючений тим, що в останню хвилину - коли вони бігають за своїми грошима і посадами за своїх колег - вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 млн євро на зброю", - додав Туск.

Він запевнив, що буде твердим на Європейській раді, де обговорюватимуть важливі питання, пов’язані з Україною.

"Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана", - наголосив він.

  • Напередодні, 4 грудня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.
Україна
Росія
Польща
Дональд Туск
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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