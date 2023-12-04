Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу з Україною, - Моравецький
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною
Про це повідомляє wnp.pl.
За словами Моравецького, Польща вимагатиме від Єврокомісії відновлення системи дозволів для українських вантажівок, які прибувають до Польщі.
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"Ми будемо дуже жорстко і однозначно вимагати відновлення системи дозволів для українських вантажівок і водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія і сьогодні перевізники блокують кордон. Ми, безумовно, будемо вимагати від Єврокомісії відновлення дозвільної системи, яка регулюватиме цей ринок справедливим чином", – розповів Моравецький.
Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.
7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.
15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".
Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.
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