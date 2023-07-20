Молоді словаки, які живуть у Кракові, влаштували протест проти організації антиукраїнської акції в будинку Товариства словаків у Польщі у центрі міста.

Антиукраїнську лекцію на тему "Волинської різні" там влаштувала скандальна проросійська організація "Малопольський бунт", найбільшим "успіхом" якої було блокування щоденних антипутінських демонстрацій під пам'ятником Адаму Міцкевичу, організованих молодими українцями.

У будинку Товариства словаків виступав також Яцек Мєдлар — колишній католицький священник, якого позбавили сану за ненависні проповіді на адресу євреїв та українців. За це він також мав судовий вирок. Ця справа черговий раз показала глибокий розкол словацького суспільства, також за кордоном, у якому вирують проросійські та проукраїнські настрої.

На організацію скандальної події звернув увагу Мілослав Славік, словацький іммігрант і блогер, який веде у фейсбуці словацькомовну сторінку "Життя у Польщі" (Život v Poľsku). Він випадково отримав листівку про цю подію та помітив, що акція відбудеться під адресою, тотожною з адресою будинку, який повністю належить Товариству словаків у Польщі.

Читайте також: Половина словаків вважає, що війну проти України спричинили Захід та Україна. Чому і що з цим робити?

Товариство словаків відмежувалося від акції, а його секретар Людомір Моліторів відповів, що з акцією не мав нічого спільного та в той день був зі співпрацівниками в Детві у Словаччині. Мовляв, вони тільки здали приміщення в оренду, не знаючи кому. Водночас пан Моліторів не засудив акції та не проголосив нічого на кшталт, що його обманули, що якби знав, то не здавав би їм приміщення тощо.

Групу протестувальників підтримала Магда Вашаріова, колишня амбасадорка Словаччини у Польщі за часів прозахідного прем'єра-реформатора Мікулаша Дзурінди, який впровадив Словаччину до ЄС. Вашаріова вже раніше була в конфлікті з Товариством словаків в Польщі, якому закидала проросійські та антизахідні настрої.

Дійсно, політичні симпатії керівництва Товариства є радше близькі Словацькій національній партії (SNS), які не є прихильниками ЄС, США, НАТО та України й схильні симпатизувати Росії. Сам Людомір Моліторіс заперечує тому.

У цій ситуації не можна виключити провокації з боку російських спецслужб, які могли використати і без того високу схильність Товариства словаків у Польщі до проросійських, антизахідних, консервативних сил. Це часта ситуація в самій Словаччині, де, подібно як у Сербії та Болгарії, є певні історичні та культурні передумови для слов'янофільства, яке переходить у русофільство. Але про цей історичний контекст напишу окремо. Але важливо цю ситуацію ретельно висвітлити. Не зашкодила б тут реакція української дипломатії та, можливо, й відповідних служб.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.