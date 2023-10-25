Словацька поліція затримала підозрюваного у тероризмі

Про це інформує Aktuality.sk.

"З самого ранку Національне агентство боротьби зі злочинністю (Департамент Братислави, - ред.) проводить акцію щодо злочину деяких форм участі в тероризмі", - повідомила поліція у середу вранці.

Правоохоронці вже заарештували одну людину, якій висунули звинувачення в рамках операції. Вони також проводять інші операції із захоплення, зокрема обшуки будинків у районі Полтар, у центральній Словаччині.

"У розслідуванні цієї злочинної діяльності Národná kriminálna agentúra, Ministerstvo vnútra SR (Національне кримінальне агентство Словаччини, - ред.) тісно співпрацювало з військовою розвідкою", - додали вони.

Більше інформації обіцяли лише тоді, коли дозволить процедурна ситуація.

У Словаччині востаннє зафіксували факт тероризму минулого року в Братиславі, коли озброєний чоловік-одинак ​​убив Матуша Горвата та Юрая Ванкуліча перед баром.