Словацька поліція затримала підозрюваного у тероризмі
У Словаччині триває операція у справі про кримінальне правопорушення, пов’язане з тероризмом. Правоохоронці затримали одного з учасників. Деталей поки не повідомляють
Про це інформує Aktuality.sk.
"З самого ранку Національне агентство боротьби зі злочинністю (Департамент Братислави, - ред.) проводить акцію щодо злочину деяких форм участі в тероризмі", - повідомила поліція у середу вранці.
Правоохоронці вже заарештували одну людину, якій висунули звинувачення в рамках операції. Вони також проводять інші операції із захоплення, зокрема обшуки будинків у районі Полтар, у центральній Словаччині.
"У розслідуванні цієї злочинної діяльності Národná kriminálna agentúra, Ministerstvo vnútra SR (Національне кримінальне агентство Словаччини, - ред.) тісно співпрацювало з військовою розвідкою", - додали вони.
Більше інформації обіцяли лише тоді, коли дозволить процедурна ситуація.
У Словаччині востаннє зафіксували факт тероризму минулого року в Братиславі, коли озброєний чоловік-одинак убив Матуша Горвата та Юрая Ванкуліча перед баром.
- 23 жовтня міністр транспорту Франції Клеман Бон оголосив про посилення безпеки в аеропортах Парижа та на залізничних вокзалах у зв'язку з хвилями фейкових повідомлень про замінування.
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