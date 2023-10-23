Франція посилює патрулювання аеропортів та вокзалів через зростання небезпеки підривів

Про це повідомляє Reuters.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що країна, яка вже перебуває на найвищому рівні безпеки, посилить безпеку в аеропортах навколо столиці і на залізничних вокзалах після хвилі фейкових повідомлень про замінування,.

Патрулювання в аеропортах Парижа буде збільшено на 40%, а персонал національної залізничної компанії SNCF буде посилено на 20% на додаток до посиленого поліцейського патрулювання залізничних вокзалів, заявив міністр Клеман Бон.

"В історії нашої країни і Європи транспорт був місцем, де відбувалися напади з великою кількістю жертв", - сказав Бон.

Він додав, що поряд з підвищеним ризиком є "люди, які грають зі страхом", маючи на увазі хвилю фальшивих повідомлень про замінування транспортних мереж, шкіл і культурних центрів, що відбулися протягом останнього тижня.

Починаючи з минулої середи, в аеропортах Франції було 70 фальшивих повідомлень про замінування, але майже всі вони були надіслані з однієї і тієї ж адреси електронної пошти, що знаходиться в Швейцарії.

Неправдиві повідомлення зазвичай караються двома роками ув'язнення і штрафом у розмірі 30 000 євро. Якщо повідомлення містить погрозу, покарання може зрости до трьох років ув'язнення і штрафу в розмірі 45 000 євро.

Бон заявив, що псевдомінування - це не "маленькі жарти, це серйозні злочини", і що вони будуть розслідуватися.