Франція посилює патрулювання аеропортів та вокзалів через зростання небезпеки підривів
Міністр транспорту Франції Клеман Бон оголосив про посилення безпеки в аеропортах Парижа та на залізничних вокзалах у зв'язку з хвилями фейкових повідомлень про замінування
Про це повідомляє Reuters.
Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що країна, яка вже перебуває на найвищому рівні безпеки, посилить безпеку в аеропортах навколо столиці і на залізничних вокзалах після хвилі фейкових повідомлень про замінування,.
Патрулювання в аеропортах Парижа буде збільшено на 40%, а персонал національної залізничної компанії SNCF буде посилено на 20% на додаток до посиленого поліцейського патрулювання залізничних вокзалів, заявив міністр Клеман Бон.
"В історії нашої країни і Європи транспорт був місцем, де відбувалися напади з великою кількістю жертв", - сказав Бон.
Він додав, що поряд з підвищеним ризиком є "люди, які грають зі страхом", маючи на увазі хвилю фальшивих повідомлень про замінування транспортних мереж, шкіл і культурних центрів, що відбулися протягом останнього тижня.
Починаючи з минулої середи, в аеропортах Франції було 70 фальшивих повідомлень про замінування, але майже всі вони були надіслані з однієї і тієї ж адреси електронної пошти, що знаходиться в Швейцарії.
Неправдиві повідомлення зазвичай караються двома роками ув'язнення і штрафом у розмірі 30 000 євро. Якщо повідомлення містить погрозу, покарання може зрости до трьох років ув'язнення і штрафу в розмірі 45 000 євро.
Бон заявив, що псевдомінування - це не "маленькі жарти, це серйозні злочини", і що вони будуть розслідуватися.
- Франція перебуває у стані підвищеної готовності з 13 жовтня після того, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
- 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу.
- 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
- 22 жовтня Версальський палац під Парижем був евакуйований з міркувань безпеки опівдні в неділю всьоме за останні вісім днів, і знову відкрився через дві години після перевірки.
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