У Франції евакуювали пасажирів з 6 аеропортів через повідомлення про замінування
У Франції у середу, 18 жовтня, евакуювали пасажирів шести аеропортів: до них надійшли повідомлення про замінування
Про це пише CNN.
Пресслужба аеропорту Лілль, що на півночі Франції, повідомила, що пасажирів евакуюють через загрозу замінування. На місці працюють представники центру безпеки. Аеропорт південного міста Тулуза також провів евакуацію через ймовірне замінування, рух літаків тимчасово призупинили.
За інформацією джерел видання у поліції, також евакуацію з міркувань безпеки проводили аеропорти в Нанті і Бове, які розташовані під Парижем. До цього відбулася евакуація пасажирів аеропорту Ліон-Брон на сході Франції через повідомлення про замінування та аеропорту у південному місті Ніцца через покинутий багаж. Їх роботу наразі відновлено.
Крім того, 18 жовтня було евакуйовано відвідувачів Версальського палацу. Це вже третє закриття музею менш ніж за тиждень.
- Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
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