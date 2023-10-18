У Франції евакуювали пасажирів з 6 аеропортів через повідомлення про замінування

Про це пише CNN.

Пресслужба аеропорту Лілль, що на півночі Франції, повідомила, що пасажирів евакуюють через загрозу замінування. На місці працюють представники центру безпеки. Аеропорт південного міста Тулуза також провів евакуацію через ймовірне замінування, рух літаків тимчасово призупинили.

За інформацією джерел видання у поліції, також евакуацію з міркувань безпеки проводили аеропорти в Нанті і Бове, які розташовані під Парижем. До цього відбулася евакуація пасажирів аеропорту Ліон-Брон на сході Франції через повідомлення про замінування та аеропорту у південному місті Ніцца через покинутий багаж. Їх роботу наразі відновлено.

Крім того, 18 жовтня було евакуйовано відвідувачів Версальського палацу. Це вже третє закриття музею менш ніж за тиждень.