Вшосте за тиждень: відвідувачів Версальського палацу у Франції евакуювали через повідомлення про замінування
Відвідувачів Версальського палацу у Франції у суботу, 21 жовтня, евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування
Про це пише Le Figaro, з посиланням на джерела у поліції.
До правоохоронців надійшло повідомлення, у якому було вказано: "Я збираюся підірвати все у Версальському палаці". Невідомий відправник також додав, що Франція - це країна негідників.
"Сьогодні спостерігається цілком логічний ефект втоми, але поліція не сприймає ці тривоги легковажно, навіть якщо є серйозні підозри, що це чергова хибна тривога. Ми повинні поставитися до цього серйозно", - повідомило виданню джерело в місцевій поліції.
Зазначається, що п'ять тисяч туристів евакуювали на дві з половиною години для проведення перевірки безпеки. На місці працювали службові собаки, які спеціалізуються на знешкодженні бомб і виявленні вибухових речовин.
Про відкриття після минулої перевірки палац повідомив після 20 годин від оголошення про відкриття після минулої перевірки.
- Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
- 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу.
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