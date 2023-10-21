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Вшосте за тиждень: відвідувачів Версальського палацу у Франції евакуювали через повідомлення про замінування

21 жовтня, 2023 субота
17:13
Культура Версаль

Відвідувачів Версальського палацу у Франції у суботу, 21 жовтня, евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування

Про це пише Le Figaro, з посиланням на джерела у поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення, у якому було вказано: "Я збираюся підірвати все у Версальському палаці". Невідомий відправник також додав, що Франція - це країна негідників. 

"Сьогодні спостерігається цілком логічний ефект втоми, але поліція не сприймає ці тривоги легковажно, навіть якщо є серйозні підозри, що це чергова хибна тривога. Ми повинні поставитися до цього серйозно", - повідомило виданню  джерело в місцевій поліції.

Зазначається, що п'ять тисяч туристів евакуювали на дві з половиною години для проведення перевірки безпеки. На місці працювали службові собаки, які спеціалізуються на знешкодженні бомб і виявленні вибухових речовин. 

Про відкриття після минулої перевірки палац повідомив після 20 годин від оголошення про відкриття після минулої перевірки. 

  • Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
  • Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац. 
  • 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу. 
Суспільство
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Франція
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