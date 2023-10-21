Вшосте за тиждень: відвідувачів Версальського палацу у Франції евакуювали через повідомлення про замінування

Про це пише Le Figaro, з посиланням на джерела у поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення, у якому було вказано: "Я збираюся підірвати все у Версальському палаці". Невідомий відправник також додав, що Франція - це країна негідників.

"Сьогодні спостерігається цілком логічний ефект втоми, але поліція не сприймає ці тривоги легковажно, навіть якщо є серйозні підозри, що це чергова хибна тривога. Ми повинні поставитися до цього серйозно", - повідомило виданню джерело в місцевій поліції.

Зазначається, що п'ять тисяч туристів евакуювали на дві з половиною години для проведення перевірки безпеки. На місці працювали службові собаки, які спеціалізуються на знешкодженні бомб і виявленні вибухових речовин.

Про відкриття після минулої перевірки палац повідомив після 20 годин від оголошення про відкриття після минулої перевірки.