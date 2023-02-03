"Слово Німеччини не є ключовим": Кулеба сказав, від кого залежить рішення про передачу Україні винищувачів F-16
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в питанні передачі Україні винищувачів F-16 слово Німеччини не є ключовим, бо це американська технологія. Рішення — за США
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
"Аби будь-яка інша країна могла нам передати F-16, буде потрібна згода США", - наголосив Кулеба.
На запитання журналіста, яка роль канцлера Німеччини Олафа Шольца і його бажання передавати чи не передавати літаки, міністр відповів: "Я думаю, це якась інерція в сприйнятті передачі озброєнь: так, а що там Шольц? Чому позиція Німеччини і канцлера Шольца була важливою щодо танків Leopard? Це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим. У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія".
- 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
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