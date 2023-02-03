Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Аби будь-яка інша країна могла нам передати F-16, буде потрібна згода США", - наголосив Кулеба.

На запитання журналіста, яка роль канцлера Німеччини Олафа Шольца і його бажання передавати чи не передавати літаки, міністр відповів: "Я думаю, це якась інерція в сприйнятті передачі озброєнь: так, а що там Шольц? Чому позиція Німеччини і канцлера Шольца була важливою щодо танків Leopard? Це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим. У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія".