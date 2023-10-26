Слово у війні: знайомимо з письменниками, які воюють

Слово і війна - це не лише назва літературно-мистецької зустрічі в межах Via Carpatia, генеральним телепартнером якої став телеканал Еспресо. У житті та творчості письменників, які з усієї країни приїхали на Івано-Франківщину для участі у Форумі, тісно переплелися творчість і захист Батьківщини.





Андрій Лотоцький

Слово: "Сірі археологи", "Розкрадачі лісових смітників" написав у співавторстві із Владом Якушевим. Тексти згаданих книг у смішній і легкій формі розповідають про таємниці нашої землі, зокрема Рогатинщини, з точки зору археології – що було і які наслідки маємо сьогодні від подій минулого. Зокрема, битв під час багатьох воєн, які прокотилися згаданим регіоном.

ВІйна: Сьогодні військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади ЗСУ, а також власник торговельного майданчика у мережі інтернет: "Крамниця добрих подарунків" – де представлений найбільший вибір сучасної української воєнної літератури, а також сувеніри ручної роботи.

Віктор Янкевич

Слово: "Тенета", "Копія", "Відплата", "Вбивство в бібліотеці на Ринку, 9", "Останній лист", "Тачки і тьолки", "Тенета 2.0", "Смерть у подарунок".

ВІйна: Зараз захищає Україну на південному напрямку.

Володимир Скоростецький

Слово: Автор віршів та новел на військову тематику. Герої його творів – реальні українські воїни. Під час фронтових редакційних відряджень автор працює в окопах та на бойових позиціях наших військ, де черпає натхнення і сюжети для власної творчості.

Війна: Полковник Збройних Сил України. З 2014 року бере участь у війні з російськими загарбниками. Активно підтримує волонтерський рух.

Сергій Дзюба

Слово: Сценарист художніх фільмів за однойменними романами "Позивний Бандерас", "Заборонений" та документального фільму "Життя після 16:30" за книгою О. Терещенка. Співавтор книг "Позивний Бандерас", "Позивний Бандерас. Операція "Томос", "Заборонений".

Війна: 2022 р. пішов до лав ЗСУ. У вересні 2022 року був поранений у бою під Горлівкою.

Ілля Тітко

Слово: Автор 20 книжок для дітей. Серед них "Незламні мураші", "Навіщо песикові гавкати", "Зомба".

Війна: З квітня 2022 року брав участь у бойових діях проти російських загарбників у Запорізькій області під м. Гуляйполе.

Олександр Лисак

Слово: Автор збірок "Творю свій день", "Синдром фантомного болю" та "Шрамована пам'ять".

Війна: Служив у 3-й оперативній бригаді НГУ в зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні. Зараз – офіцер 54 ОМБр ім. Івана Мазепи. Готує до друку нову збірку, перебуваючи на донецькому напрямку оборони.

Олена Лотоцька

Слово: Авторка збірок короткої прози "Нині зозуля кувала" (2020), "Ангели в намистах" (2023). Активно пропагує говірку, ужиткове і прикладне мистецтво свого Полісся

Війна: З 2015 – військовослужбовиця Збройних Сил України.

Олена Мокренчук (Ластівка)

Слово: Авторка книг "Аліска фронтова лисичка", "Афінах з Куби", "Вітер з Дикого поля" та "Україна - мрія". В доробку переважають художні твори для дітей.

ВІйна: Пані майор Збройних сил України. Була пресофіцером 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців (2015—2018), т.в.о. начальника пресслужби оперативного командування "Північ" (2018—2021). З грудня 2021 — офіцер Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України.

Олег Бородай

Слово: За фахом вчитель, на війні почав писати вірші та спогади, які згодом надрукував. Автор збірки віршів "Відлуння окопів", "Релаксація душі", прозової книги у двох частинах "Вогневий вал".

Війна: Добровольцем пішов на фронт ще 2014 року. Досі на фронті.

Андрій Гуменюк (Кельт)

Слово: Автор книжок "Пісні війни" (2018) і "Африка" (2022). "Африка" — це збірка біографічних новел-нотаток про війну. До книжки увійшли також і малюнки автора. Усе, що автор описав у цій книзі, написано на реальних подіях, усі події прямо чи опосередковано пов’язані з війною. Це чесна розповідь від очевидця.

Війна: З початком війни у 2014 році став волонтером, згодом парамедиком. З 2016 року — боєць Добровольчого батальйону ОУН.

Андрій Кириченко

Слово: Автор поетичних збірок “Це наша правда!”, “От така війна...”, “Гільзи в кишені”, "Крила ангельських крил".

Війна: В зоні АТО служив артилеристом 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Василь Піддубний

Слово: Письменник і редактор тритомного збірника оповідань "Слово про війну", а також таких книг: "Словник солдатського сленгу своїми словами", "Історії", "Слово про війну 3", "++", "Татова донечка", співавтор збірки "Голос війни. Історії ветеранів", автор книги “Піастри, піастри...” (під псевдо Стівен Робертс), повісті-казки козацьких часів "Холодне серце" , "Козацькі байки".

Війна: В березні 2014 року добровольцем пішов захищати Україну. Служив в 10 ОМПБ "Полісська Січ" в якості кулеметника, пізніше, з січня 2015 року - снайпера. Брав участь в бойових діях в складі 30-ї та 72-ї бригад. На даний час - солдат запасу, кулеметник взводу розвідки 4-го Житомирського батальйону.

Влад Якушев

Слово: Автор книг "Карателі", "Мобілізяка", співавтор книг "Сірі археологи", "Двоє з лопатою. Розкрадачі лісових смітників", "10 історій для хлопців", "4-5-0". Твори мають іронічно-позитивний контекст.

Війна: Навесні 2015 року мобілізувався у 14 ОМБР на посаду керівника прес-служби. Однак змінив стандарти воєнної журналістики, і разом із солдатами ходив на бойові чергування та брав безпосередню участь у боях. Сьогодні продовжує захищати нашу Батьківщину.

Василь Паламарчук

Слово:Автор книги "Військовий непотріб" про події на Донбасі у 2014-ому році. Книга перевидавалась у видавництві "Білка", для якого Василь готує нові оповідки з війни.

Війна: Військовослужбовець, заступник командира роти вогневої підтримки. Брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, в боях за звільнення Херсону, в боях за Бахмут. Учасник АТО. Як адвокат активно долучений до юридичної допомоги ветеранам і родинам захисників. Зараз на захисті нашої країни.

Володимир Коротя

Слово: Автор книг "Пригоди фантома", де описує свій погляд на саму війну та життя після участі у ній та "Роздуми фантома про державотворення"- збірка коротеньких оповідань, у яких автор описує реальні ситуації, які пережив він сам та його побратими, розповідає про нелегку "роботу" розвідника.

ВІйна: У 2014—2016 роках вступив добровільно в Збройні сили України. Брав участь в бойових діях у складі розвідувального взводу одного з батальйонів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на сході України. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року створив та очолив добровольчу ротно-тактичну групу "Ірпінь", завдяки якій російським окупантам не вдалося прорвати оборону добровольців у районі м. Ірпінь.

Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia проходив 13-15 жовтня в Івано-Франківську. Люди та ідеї, які захищають та творять Україну - таким був лейтмотив заходу.