Сльози на очі накотилися: Петраков відреагував на перемогу збірної України над "Борусією"

Про це повідомляє Футбол 1.

Про це Петраков сказав після гри у Менхенгладбаху, в якій збірна України перемогла німецький клуб з рахунком 2:1.

"У мене немає жодних питань до хлопців. Вони молодці, бо досягли перемоги. Помилок дуже багато. Будемо їх розбирати та виправляти. Прошу журналістів не поспішати хвалити Мудрика та Піхальонка. Це контрольний матч. На нас чекає найважливіша гра. Коноплю критикувати не треба, критикуйте мене", - сказав Петраков.

Він подякував вболівальникам за атмосферу на стадіоні та підтримку збірної України у цей важкий час.

"На стадіоні була гарна атмосфера. У мене навіть сльози на очі накотилися. Я радий, що наша нація поєдналася. Дякуємо українцям, які прийшли на гру, та німцям, за організацію матчу. Я бажаю німцям не пережити те, що зараз переживають українці. Я був у Києві з першого дня війни. Нас бомбили. Моя дружина боялася і ховалась у бомбосховищі. Це дуже неприємно", - розповів Петраков.

11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1.

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