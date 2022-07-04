"Слуга народу" хоче монополізувати право на боротьбу за Україну – розслідування

Про це пише ZN з посиланням на розслідування швейцарського видання Blick.

Список українських делегатів було укладено так, щоб більшість належала депутатам від правлячої партії "Слуга народу". Опозиція зауважила у цьому спробу усунути її від ухвалення ключових рішень.

"Партія (президента України Володимира Зеленського. - Ред.) планувала відправити до Лугано лише своїх депутатів. Ми дізналися про це лише тоді, коли побачили список (у середині червня, коли склад делегації мав бути затверджений – Ред.)", - сказав журналістам співрозмовник з-поміж народних депутатів. Декілька депутатів партії влади підтвердило цю інформацію на умовах анонімності.

Зрештою, до складу делегації включили представників чотирьох інших парламентських сил. До 21 депутата від "СН" долучилися по одному від "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини". Важливу роль у цьому відіграла позиція Комітету з питань зовнішньої політики.

Також порушувалося питання щодо включення до складу делегації депутата від "Опозиційної платформи — За життя", забороненої в Україні.

"Партія Зеленського відправляє до Лугано всемеро більше депутатів, ніж інші політичні сили. Таке співвідношення зовсім не відбиває складу українського парламенту", - йдеться у розслідуванні.

Представники опозиції вважають нещодавній інцидент частиною стратегії щодо її маргіналізації. Так само, як і заборону лідеру "ЄС" Петру Порошенку залишати країну. Ще одним її елементом, на думку опозиційних депутатів, є телевізійна монополія влади.

"Депутати не від правлячої партії більше не представлені в головному джерелі інформації для громадськості. Будь-який глядач має враження, що тільки президент, його команда і партія борються за Україну і хочуть врятувати країну", - наголошують співрозмовники Blick.

У "Слузі народу" відповідають: "Список делегації в Лугано збалансований, ми тісно співпрацюємо з опозицією у цей непростий час. Нас сприймають як "команду України", але ми – найбільша фракція, тому, звичайно, посилаємо більше депутатів", - пояснила позицію "СН" у коментарі Blick заступниця голови парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева.

Опозиційні депутати наполягають, що їхня присутність у делегації вкрай важлива, оскільки йдеться про економіку та відновлення України, і в Лугано знадобляться фахівці в цих галузях.

"Зараз ми маємо одночасно перемогти росіян і врятувати країну від економічного краху. Економіка має працювати, соціальні системи мають працювати, ми маємо відновлювати цілі регіони. Якщо ми не зробимо цю роботу швидко і добре, люди не повернуться, і ми втратимо більшу частину населення, яка залишиться в інших країнах", - пояснює співрозмовниця.

Представники опозиції також обурені тим, що з назви конференції прибрали згадку про реформи. Саме вони, на думку політиків, мають стати наріжним каменем повоєнного відновлення та руху України до членства у ЄС.

"Схоже, що програма реформ більше не відіграє жодної ролі. І все ж вона потрібна нам як спільна нитка для відновлення. Я на 100% упевнений, що ми виграємо цю війну. Мене турбує все, що буде після цього", - нарікає політик.

Усунення опозиції – неправильний крок, пише інше швейцарське видання Le Temps. ЗМІ наголошує, що війна не повинна заважати говорити про відновлення, і брати участь у цьому обговоренні має вся Україна.

"Обговорення можливого "плану Маршалла" для України може здатися недоречним у той час, коли війна продовжує спустошувати країну. Але це не так. Обговорення відновлення актуальне, напрацювання механізмів захисту виділених коштів від тіньових корупційних схем вкрай необхідне. І вся Україна має взяти на себе відповідальність за це. Відсторонивши опозицію від самого початку, Київ уже посіяв насіння майбутніх криз", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

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