"Слуга народу" та "Європейська Солідарність" очолюють рейтинг партій на виборах до Ради, - соцопитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного центром "Socis".

Серед тих, хто визначився і піде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію "Слуга народу".

У свою чергу, 19,1% — проголосують за "Європейську Солідарність".

Також ще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту: за ОПЗЖ готові голосувати 12,7%, за "Батьківщину" — 10,3%, за партію "Сила і честь" — 7,7%.

Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в парламент.

Дослідження проводилось у період 16–21 вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.





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