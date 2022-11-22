"Слуга" Третьякова вирішила зареєструвати торговельний знак "Неякісні діти"

Про це свідчать дані системи "Укрпатент", передає "Главком".

Так, улітку 2021 року депутатка через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявки на реєстрацію знаків "Неякісні діти" і "Якісні діти". Їх можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.

Наразі заявки Третьякової опубліковано у бюлетені "Укрпатенту", вони проходять реєстрацію.

У 2020 році Галина Третьякова заявляла, що в сім'ях, що отримують соціальну допомогу, народжуються "діти дуже низької якості": "Коли надаємо гроші, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоби надати їй рівні права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості".