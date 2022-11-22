"Слуга" Третьякова вирішила зареєструвати торговельний знак "Неякісні діти"
Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від фракції "Слуга Народу" Галина Третьякова вирішила зареєструвати два торговельні знаки: "Неякісні діти" і "Якісні діти"
Про це свідчать дані системи "Укрпатент", передає "Главком".
Так, улітку 2021 року депутатка через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявки на реєстрацію знаків "Неякісні діти" і "Якісні діти". Їх можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.
Наразі заявки Третьякової опубліковано у бюлетені "Укрпатенту", вони проходять реєстрацію.
- У 2020 році Галина Третьякова заявляла, що в сім'ях, що отримують соціальну допомогу, народжуються "діти дуже низької якості": "Коли надаємо гроші, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоби надати їй рівні права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.75
Купівля 39.75Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 39.93Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе