"Слугам" у туалетах Ради роздавали гроші за підтримку закону про олігархів, - нардеп Поляков

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Цензор.Нет.

"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" – зауважив Поляков.



Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

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