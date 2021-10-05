"Слугам" у туалетах Ради роздавали гроші за підтримку закону про олігархів, - нардеп Поляков
Член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков заявив, що народні депутати фракції "Слуга народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Цензор.Нет.
"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" – зауважив Поляков.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
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