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На Рівненщині депутати від "Слуги Народу", "Батьківщини" і ще двох партій домагаються звільнення голови облради, який пропонував заборонити УПЦ (МП)

22 липня, 2022 п'ятниця
19:20
Суспільство Кондрачук

У Рівненській облраді депутати від "Слуги Народу", "Батьківщини", "Сили і честь" та "За майбутнє" ініціюють відставку Сергія Кондрачука ("Європейська Солідарність") з посади голови обласної ради через його послідовну боротьбу проти  російської православної церкви

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

“Ще вчора я повідомляв, що Рівненський міський суд зобов’язав Головне управління Нацполіції Рівненщини відкрити проти мене кримінальне провадження за позовом Рівненської єпархії РПЦ в Україні за системну боротьбу проти них як осередків “руского міра”, – зазначив депутат. 

“Ще вчора я звертався до колег-депутатів із закликом покласти край цій організації в нашій області та на черговій сесії прийняти рішення про заборону діяльності релігійних організацій, центр управління яких перебуває в державі-агресорі”, – додав він.

Кондрачук зазначив, що натомість сьогодні окремі депутати фракцій “Слуга Народу”, ВО “Батьківщина”, “Сила і честь” та “За майбутнє” зареєстрували в обласній раді проєкт рішення про його звільнення.

“Причина – “через винесення на сесію питань, що розколюють суспільство”. Звісно, це точно не та реакція і підтримка, якої я очікував від колег, котрі кілька тижнів тому не прийшли на позачергову сесію, де ми мали розглядати питання заборони Московського патріархату. Звісно, я сподівався, що колеги зрозуміли помилковість своїх дій та на черговій сесії підтримають відповідне державницьке рішення, що лежить у площині питань національної безпеки. Проте є як є. Хочете звільняти – пробуйте”, – зауважив голова обласної ради.

“Жодна посада не змусить мене відмовитися від своїх принципів та цінностей України і піти на угоду з тими, хто у часи страшної війни захищає московію в Україні”, – підкреслив представник “Європейської Солідарності”. 

Кондрачук подякував за підтримку, незламність та чітку проукраїнську позицію побратимам із “Європейської Солідарності”, ВО “Свобода” та РПЛ (???), а також депутатам інших фракцій, які не підписалися під ініціативою своїх окремих колег про зміну керівника ради.

“Соромно, що у патріотичній, здавалося б, Рівненщині, під час такої страшної війни, ми не можемо покласти край організації, котра була міцним оплотом ворога впродовж усієї нашої незалежності. Соромно, що ця організація і досі має покровителів у найвищих владних кабінетах”, – додав голова обласної ради.  

Він також зауважив, що інформація про його можливе звільнення спричинить ейфорію серед духовенства та пріхожан московської церкви, а за депутатів, котрі це ініціюють, там обов’язково помоляться кірілу. “Не знаю, правда, що ті депутати скажуть власній совісті”, – додав він. 

“Я ж точно знаю, що “борітеся  – поборете”. Особливо якщо за тобою люди та правда”, – зазначив голова облради.

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Україна
політика
Батьківщина
УПЦ МП
Рівненщина
Слуга народу
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