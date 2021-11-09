Служба безпеки оприлюднила архів з 3,5 тис. документів про боротьбу НКВС з УПА

Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.



Так, цифрова версія архіву, оригінал якого вивезли до Москви у 1980-х роках, доступна у електронному форматі.



Документи охоплюють події, які відбулися в 1944-1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.



До колекції увійшли: детальні креслення повстанських криївок, які зробили агенти НКВС, списки втрат з боку повстанців та звітність про захоплену комісаріатом зброю. Крім цього, в оприлюднених документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.



У документі, який опублікувала СБУ, йдеться про про вбивство НКВС невідомого під час "хлібозаготовлі" в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.







Довідка: Українська повстанська армія - військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1956 років, озброєне крило Організації Українських націоналістів (ОУН).



УПА декларувала своїм головним завданням підготовку потужного повстання та створення самостійної єдиної української держави, що має об'єднати всі етнічні українські землі.



Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) - одне з виконавчо-адміністративних міністерств уряду СРСР. Спецгрупи НКВС боролися з підпіллям УПА: захоплювали ватажків під виглядом Служби безпеки ОУН, залучали до співпраці представників УПА обіцянками про амністію за колишню антирадянську діяльність.



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