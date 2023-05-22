Смажена спаржа. Рецепт
Спаржа має вигляд паличок насиченого зеленого кольору. Це низькокалорійний продукт з приємним смаком та хорошим складом вітамінів
Інгредієнти:
- 400 г спаржі
- Три зубки часнику
- 30 г вершкового масла
- Одна столова ложка оливкової олії
- Лимон, сіль, перець, лимонна цедра – за смаком
Як приготувати смажену спаржу?
- Обрізаємо кінчики спаржі до трьох сантиметрів завдовжки
- Кипятимо воду в чайнику
- Кладемо спаржу в широку каструлю й заливаємо її окропом
- Варимо не більше семи хвилин (щоб не переварити)
- Солимо воду
- Очищуємо та подрібнюємо часник
- У сковороді на вогні розчиняємо вершкове масло
- Додаємо ложку рослинного масла та подрібнений часник
- Зливаємо воду зі спаржі
- Засипаємо спаржу в сковорідку
- Смажимо кілька хвилин на середньому (але трохи більшому до великого) вогні
- Акуратно підкидаючи сковорідку, таким чином перевертаємо стебла спаржі
- Подаємо до столу страву, поливаючи її лимонним соком
- За смаком ще можемо додати трохи солі, перчимо та додаємо цедру лимона
- За бажанням можна присипати страву твердим ароматним тертим сиром
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе