Смажений тофу з часником в соєво-медовому соусі
Смажений сир тофу в соусі – смачна та легка страва. Готується вона швидко і легко в домашніх умовах
Інгредієнти (орієнтовно на 2 порції):
- 450 г Тофу
- 40 г крохмалю кукурудзяного
- 50 мл соєвого соусу
- Мед - 16 г
- Часник - 15 г
- Сіль (на смак)
- Перець чорний мелений (на смак)
- Чотири столові ложки рослинної олії
- Чотири листки салату
- Одне перо зеленої цибулі
- Для пасерування тофу можна використовувати кукурудзяний крохмаль, панірувальні сухарі або пшеничне борошно
Рецепт приготування:
- Нарізаємо шматочками тофу (до 5 мм)
- Щільною паперовою серветкою забираємо надлишки вологи
- Обмакуємо шматочки тофу в кукурудзяному крохмалі з кожного боку (або в паніровці)
- Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні
- Викладаємо на сковорідку шматочки тофу (одним шаром)
- Обсмажуємо до золотистого кольору (по 4 хвилини з усіх сторін)
- Смажений тофу викладаємо тимчасово на тарілку
- Продовжуємо за таким же принципом обсмажувати решту шматочків
- Очищаємо часник
- Подрібнюємо його або пропускаємо через прес
- До подрібненого часнику додаємо мед, соєвий соус та мелений чорний перець
- Добре все перемішуємо
- Повертаємо обсмажений сир тофу в сковорідку
- Вливаємо вже готовий соус
- Легенько перемішуємо
- Прогріваємо смажений сир із соусом (одну хвилину)
- Вимикаємо вогонь
- Подаємо до столу на тарілці, вистеленій листям салату, на яке викладаємо смажений тофу
- Зверху посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею
- Смакувати страву бажано в гарячому стані
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе