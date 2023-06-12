Помер колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. Як це позначиться на Україні та Росії

Сільвіо Берлусконі тричі обіймав посаду прем’єра Італії, персона нон грата в Україні і великий друг Путіна. Особисто вихвалявся тим, що Путін начебто вважав його першим із п'яти справжніх друзів.

Саме на запрошення Путіна у вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, а перед тим визнав результати так званого референдуму. У відповідь на незаконний перетин державного кордону України та відвідини тимчасово окупованого Криму, Служба безпеки України заборонила Берлусконі в'їзд в Україну.

Уже після повномасштабного вторгнення, Берлусконі, коментуючи зустріч президента України та прем'єр-міністерки Італії, заявив, що якби він був прем'єр-міністром, він би не зустрічався із Зеленським. Також колишній голова італійського уряду висловлювався, що "якби Зеленський припинив атакувати два регіони на сході України, російський напад на Україну не стався б взагалі".

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі для Еспресо заявив, що смерть Берлусконі зменшить проросійський вектор в політиці Італії.

"Він був одним із стовпів, на яких трималась італійська проросійськість, тому що мав доволі тісні і дружні стосунки з Путіним. Не хотів впритул бачити те, чим є Росія насправді. І він, безумовно, як лідер своєї партії, впливав на те, яку позицію вона обіймала.Тому відхід такого одіозного політика буде впливати на політичний ландшафт в Італії, а відтак і на її політику щодо Росії. Тобто там не буде кому так відверто і нахабно, без будь-яких гальм, говорити про те, що з Росією треба дружити, що вона "вєлікая страна" і робити речі, які є абсолютно несумісними з реальністю. Тому в цьому розумінні, гадаю, позитив безумовно буде", – пояснив Огризко.

Дипломат додав, що смерть Берлусконі позначиться і на Росії, і відповідно, на Україні також.

"Якщо це вплине на Росію, то без сумніву вплине і на Україну. Тому що, якщо буде зменшено проросійський вектор в італійській політиці, то це буде плюс для інтересів України, тут все абсолютно однозначно", – наголосив він.

Корупція, секс та футбол Берлусконі

Берлусконі був одним із найзаможніших медіамагнатів в Італії, також був у списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes, мав власний футбольний клуб "Мілан" з 1986 до 2017 року.

Свого часу потрапив у серію секс-скандалів. Від нього пішла дружина, звинувативши у подружніх зрадах. А ЗМІ приписували зв'язки з неповнолітніми моделями. Саме із Берлусконі пов'язують появу в сучасному італійському лексиконі специфічного вислову "бунґа-бунґа", що знову став популярним за сто років після свого виникнення.

У жовтні 2021 року Берлусконі був виправданий за звинуваченнями в корупції у судовій системі по справі стосовно підкупу свідків, які мали дати свідчення про те, що відбувалося на вечірках "бунга-бунга" з молодими дівчатами на його віллі на околиці Мілану.