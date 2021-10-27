Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій-винуватець раніше стріляв у людей і "посилав" поліцейських, його затримано

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Харківській області.



Водієм-винуватцем виявився 16-річний юнак. За даними поліції, близько 20:40 він намагався перетнути перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з легковиком Chevrolet.



У поліції уточнили, що внаслідок аварії на місці загинув 58-річний водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - із тяжкими травмами госпіталізовані.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



За даними Telegram-каналу "Харьков Life", водій-порушник - 16-річний Харьковський Микола Михайлович, який у 14 років став відомий після конфлікту з мамою і братом дівчини, яку він ображав. Тоді юнак у громадському місці здійснив у маму і брата дівчини кілька пострілів.



Крім того, у Instagram-акаунті юнака користувачі виявили відео, на яких він хизувався порушеннями правил дорожнього руху та нецензурно "посилав" зупинявших його поліцейських.



У Telegram-каналі зазначають, що батьки юнака після ДТП написали заяву про викрадення машини.



Також канал оприлюднив скріншоти нібито листування підписниці з хлопцем, у яких один зі співрозмовників пише, що "таких, як ти неодноразово проїжджав на машині" і "спокійно гуляє", бо "краще мати купу грошей і купувати всіх і все".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові авто на шаленій швидкості влетіло в іншу машину на перехресті: загинула людина, ще троє зазнали травм.

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