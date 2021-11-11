Смертельна ДТП у Харкові: адвокати знайшли ще п'ятьох очевидців
У справі смертельної ДТП у Харкові, спричиненої 16-річним водієм, адвокати потерпілої сторони знайшли ще п’ятьох очевидців
Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.
"Наші адвокати, шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події, та передали слідчому для організації допитів", - написав Масі Найєм.
По справі вже допитали вже щонайменше 9 свідків та призначили 13 екпертиз. Плануються й інші експертизи, які проведуть після результатів інших слідчих дій.
"Найближчим часом планується проведення огляду автомобілів з експертами, що в подальшому дозволить провести автотехнічну експертизу. Яка, в свою чергу, є основою для встановлення обставин події в справах про ДТП", - додав Найєм.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на шаленій швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз.
- Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів.
- 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе