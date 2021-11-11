Смертельна ДТП у Харкові: адвокати знайшли ще п'ятьох очевидців

Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

"Наші адвокати, шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події, та передали слідчому для організації допитів", - написав Масі Найєм.

По справі вже допитали вже щонайменше 9 свідків та призначили 13 екпертиз. Плануються й інші експертизи, які проведуть після результатів інших слідчих дій.

"Найближчим часом планується проведення огляду автомобілів з експертами, що в подальшому дозволить провести автотехнічну експертизу. Яка, в свою чергу, є основою для встановлення обставин події в справах про ДТП", - додав Найєм.