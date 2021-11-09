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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду

9 листопада, 2021 вiвторок
21:25

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові Микола Харківський відмовився здати кров на аналіз попри відповідне рішення суду

Про це повідомив представник потерпілих у справі Ігор Черняк, передає Укрінформ.

"Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову", - сказав Черняк.

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За словами представника потерпілих, взяти кров у винуватця ДТП не вдалося через те, що "на жаль, в Україні немає нормативного акту, який регулює процедуру примусового відбору зразків крові".

Відмову підлітка здати кров Черняк назвав підтвердженням відмови від співпраці зі слідством.

"Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття", - сказав Черняк.

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Крім того, ухиляння від здачі крові представник потерпілих назвав імовірним умисним невиконанням рішення суду, яке зобов'язувало підозрюваного надати біоматеріали для аналізу.

"Самий факт (ухилення - ред.) може бути розцінений як умисне невиконання рішення суду", - пояснив Черняк.

Водночас речник Харківської обласної прокуратути Дмитро Чубенко повідомив виданню, що експерти мали зразки сечі, які нібито показали відсутність у підлітка наркотичного чи алкогольного сп'яніння. За словами речника прокуратури, цього достатньо для слідства.

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