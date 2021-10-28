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Швидкість під 180 км/год., спроба заявити про угон: у прокуратурі розповіли подробиці справи про смертельну ДТП у Харкові

28 жовтня, 2021 четвер
13:21
Кримінал

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який 26 жовтня скоїв смертельну ДТП у Харкові, після аварії намагався заявити про викрадення автівки

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає "РБК-Україна".

При цьому, за словами речника прокуратури, захист юнака дотримується позиції, що за кермом перебував не він, а сам винуватець аварії крім спроби заявити про угон ще й представлявся іншим прізвищем і відмовився надавати свідчення під час допиту.

"Сторона захисту заявляє, що це не він знаходився за кермом. Це їх позиція, в нас є докази, і під час слідства ми будемо збирати доказову базу та доводити саме свою позицію. ... Є ризики того, що підозрюваний може переховувати речові докази, або впливати на свідків, які є його друзями, хоч вони й знаходяться у тяжкому стані в лікарні. ... На момент допиту він відмовлявся давати покази, посилаючись на статтю 163 КУ", - розповів Чубенко.

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Крім того, речник прокуратури назвав приблизну швидкість, з якою рухався водій-порушник.

"Це приблизно близько 180 км/год", - сказав Чубенко, зазначивши, що вказати точну цифру може тільки експертиза.

Водночас Telegram-канал "Х**вый Харьков" повідомив, що заявити про угон Харківський намагався, зателефонувавши до поліції з туалету лікарні, куди був госпіталізований після ДТП. За даними Telegram-каналу, за це на Харківського відкрили ще одну справу - за ст. 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

Крім того, канал оприлюднив відео, нібито зняте до аварії в салоні машини Харківського. На відео водій каже: "Я ледь її не зах**рив. Ми їхали десь 160".

 
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