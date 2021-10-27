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Смертельна ДТП у Харкові: водію Infiniti повідомили про підозру
Неповнолітньому Миколі Харьківському, який спричинив смертельну ДТП у Харкові, повідомили про підозру
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Харьківського підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Слідство стверджує, що саме 16-річний Микола був за кермом. Тепер вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
Раніше у поліції повідомляли, що запобіжний захід можуть обрати 28 жовтня. Слідство та прокуратура будуть наполягати на триманні під вартою.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові авто на шаленій швидкості влетіло в іншу машину на перехресті: загинула людина, ще троє зазнали травм.
- Нацполіція затримала водія автомобіля Infiniti, який ввечері 26 жовтня спричинив смертельну ДТП у Харкові.
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