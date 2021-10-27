Смертельна ДТП у Харкові: водію Infiniti повідомили про підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові авто на шаленій швидкості влетіло в іншу машину на перехресті: загинула людина, ще троє зазнали травм.

Нацполіція затримала водія автомобіля Infiniti, який ввечері 26 жовтня спричинив смертельну ДТП у Харкові.

Харьківського підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.Слідство стверджує, що саме 16-річний Микола був за кермом. Тепер вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.Раніше у поліції повідомляли, що запобіжний захід можуть обрати 28 жовтня. Слідство та прокуратура будуть наполягати на триманні під вартою.