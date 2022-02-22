Смертність від COVID-19 в Україні зменшилася у чотири рази, - МОЗ

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%. І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії", - сказав Ляшко.



Міністр зауважив, що статистика смертей через коронавірусну інфекцію в Україні - це смертність "із COVID-19", а не "від COVID-19". Смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.



"У трактуванні смертності, часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр. Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо COVID-19 був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 лютого, зафіксували 24 440 випадків коронавірусу, з них серед дітей - 2 455, медпрацівників - 665.