В Україні за добу зафіксували понад 24 тис. COVID-хворих
В Україні за минулу добу, 21 лютого, зафіксували 24 440 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 2 455, медпрацівників – 665
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 4 758 773 особи;
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одужало – 3 985 601 особа;
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летальних випадків – 104 932;
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проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.
За добу 21 лютого в Україні:
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зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665);
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56 726 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 1 553 особи;
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летальних випадків – 287;
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одужало – 33 238 осіб.
Загалом проведено 31 554 104 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4193;
Вінницька область – 490;
Волинська область – 835;
Дніпропетровська область – 2159;
Донецька область – 1366;
Житомирська область – 540;
Закарпатська область – 415;
Запорізька область – 1393;
Івано-Франківська область – 164;
Київська область – 1149;
Кіровоградська область – 488;
Луганська область – 518;
Львівська область – 821;
Миколаївська область – 1255;
Одеська область – 1664;
Полтавська область – 1490;
Рівненська область – 659;
Сумська область – 562;
Тернопільська область – 438;
Харківська область – 588;
Херсонська область – 765;
Хмельницька область – 533;
Черкаська область – 1105;
Чернівецька область – 276;
Чернігівська область – 574.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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