В Україні за добу зафіксували понад 24 тис. COVID-хворих

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 758 773 особи;

одужало – 3 985 601 особа;

летальних випадків – 104 932;

проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.

За добу 21 лютого в Україні:

зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665);

56 726 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 553 особи;

летальних випадків – 287;

одужало – 33 238 осіб.

Загалом проведено 31 554 104 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 4193;

Вінницька область – 490;

Волинська область – 835;

Дніпропетровська область – 2159;

Донецька область – 1366;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 415;

Запорізька область – 1393;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 1149;

Кіровоградська область – 488;

Луганська область – 518;

Львівська область – 821;

Миколаївська область – 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 438;

Харківська область – 588;

Херсонська область – 765;

Хмельницька область – 533;

Черкаська область – 1105;

Чернівецька область – 276;

Чернігівська область – 574.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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