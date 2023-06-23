Смішний ворог — наполовину знищений ворог
Росіяни клюнули на наживку і включилися в гру в перейменування міст
Їх страшенно заділа ідея перейменування Росії в Московію, але реагувати на нас, вони вважали нижче своєї гідності.
А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх роздратувала й росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау і т.д.
Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю" і, вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково"
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Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю" і, вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково". Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в[77]. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные сёла были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".
Насправді парламент має хоча б зареєструвати такий законопроєкт, адже для інформаційно-психологічної війни немає нічого кращого ніж дискусія про Кучково на фоні контрнаступу.
Смішний ворог — наполовину знищений ворог.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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