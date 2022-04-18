Снаряди впали на дитячих майданчиках: унаслідок обстрілів окупантами Харкова загинуло двоє людей
У Харкові росіяни знову обстріляли житловий район: загинули чоловік та жінка
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.
За даними слідства,18 квітня 2022 року окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова.
"Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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