"Снарядний голод стає доволі звичним": Гуменюк про втрати ворога на південному напрямку

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На півдні продовжується робота Сил оборони. Переважно нами ведеться контрбатарейна робота, яка є доволі результативною. За минулу добу ми відмінусували ще 34 окупанти, 5 великокаліберних гармат, 3 станції радіолокаційні та радіоелектронної боротьби. Також ліквідовано три пункти боєпостачання, що достатньо суттєво відбивається на снарядовому стані противника. Тобто снарядний голод для ворога вже стає доволі звичним попри те, що на передодні за кілька днів окупанти підтягнули певні запаси. Загарбники розосередили свої запаси по лівобережжю, зараз час від часу намагаються підвозити снаряди на ті позиції, де у них є потреба", - повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк зауважила, що наш вогневий контроль над ворожими транспортно-логістичними маршрутами не дає змоги російським військам мати стале забезпечення. А те, що противника встиг накопичити, також методично нищиться.