За добу на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

Про це 27 серпня повідомив Генштаб.

Зазначається також, що Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснила 67 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області.

Мар’їнський напрямок: сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Херсонський напрямок: від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.