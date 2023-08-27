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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

За добу на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

27 серпня, 2023 неділя
07:55
Війна з Росією ЗСУ наступ

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби

Про це 27 серпня повідомив Генштаб.

Зазначається також, що Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснила 67 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області.

Мар’їнський напрямок: сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Херсонський напрямок: від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

  • У ніч на 26 серпня російські окупанти обстріляли селище Ольгівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула літня жінка.
  • Удень суботи, 26 серпня, російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок ворожих атак отримали поранення дві місцеві жительки.
зброя
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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