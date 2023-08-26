Росіяни вдарили по Херсону: поранено двох жінок
Удень суботи, 26 серпня, російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок ворожих атак отримали поранення дві місцеві жительки
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що від обстрілів російської армії по середмістю міста травмовано 41-річну жінку. Вона отримала контузію й поранення ноги. Її доставили до лікарні.
Крім того, через атаки РФ упродовж дня по Херсону постраждала ще одна мешканка - 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. В ОВА повідомляють, що медики на місці надили їй необхідну допомогу.
- Крім того, у ніч на 26 серпня російські окупанти обстріляли селище Ольгівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула літня жінка.
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