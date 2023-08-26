Росіяни вдарили по Херсону: поранено двох жінок

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що від обстрілів російської армії по середмістю міста травмовано 41-річну жінку. Вона отримала контузію й поранення ноги. Її доставили до лікарні.

Крім того, через атаки РФ упродовж дня по Херсону постраждала ще одна мешканка - 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. В ОВА повідомляють, що медики на місці надили їй необхідну допомогу.