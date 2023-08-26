Російські терористи вночі атакували Ольгівку на Херсонщині: загинула жінка

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку доставили до лікарні, але травми виявилися надто важкими. У медзакладі постраждала померла.