Російські терористи вночі атакували Ольгівку на Херсонщині: загинула жінка
В ніч на 26 серпня російські окупанти обстріляли селище Ольгівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула літня жінка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінку доставили до лікарні, але травми виявилися надто важкими. У медзакладі постраждала померла.
- Уранці 24 серпня російські війська відкрили вогонь по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області, ймовірно, із танка.
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