РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 10:00 окупанти вдарили по населеному пункту, ймовірно, з танка", - йдеться в заяві.

Унаслідок обстрілу постраждав 67-річний місцевий житель. Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.

Водночас за минулу добу по Херсонській області противник здійснив 99 обстрілів, з них по Херсону - 8 обстрілів. Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі. Сім людей дістали поранення.