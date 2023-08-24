РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель
Уранці 24 серпня російські війська відкрили вогонь по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області, ймовірно, із танка
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 10:00 окупанти вдарили по населеному пункту, ймовірно, з танка", - йдеться в заяві.
Унаслідок обстрілу постраждав 67-річний місцевий житель. Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.
Водночас за минулу добу по Херсонській області противник здійснив 99 обстрілів, з них по Херсону - 8 обстрілів. Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі. Сім людей дістали поранення.
- 20 серпня російські терористи у Новобериславі в Херсонській області скинули з безпілотника два вибухові пристрої. Унаслідок цього загинув чоловік.
- Удень 21 серпня армія РФ з дрона скинула на мешканця Золотої Балки Херсонської області вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого людина дістала поранення.
- Також учора росіяни обстріляли Берислав та Софіївку на Херсонщині - поранень зазнало троє мирних жителів.
- Крім того, уранці вівторка, 22 серпня, російські окупанти атакували селище Комишани Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще один чоловік отримав поранення.
- 22 серпня війська Росії гатили по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області. Ураження отримав мирний житель.
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