Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Життя ще одного жителя Херсонщини сьогодні обірвала російська армія", - написав Прокудін.

За його словами, близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.

Унаслідок ворожої атаки 33-річний чоловік загинув на місці.