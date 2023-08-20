На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з безпілотника: загинув чоловік
У неділю, 20 серпня, російські терористи у Новобериславі в Херсонській області скинули з безпілотника два вибухові пристрої. Унаслідок цього загинув чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Життя ще одного жителя Херсонщини сьогодні обірвала російська армія", - написав Прокудін.
За його словами, близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.
Унаслідок ворожої атаки 33-річний чоловік загинув на місці.
- 20 серпня близько 15:00 окупанти обстріляли село у Новокаховській громаді Херсонської області. Унаслідок цього поранена жінка.
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