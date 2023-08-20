Внаслідок обстрілу окупантами Новокаховської громади на Херсонщині загинула жінка
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, 20 серпня близько 15:00 окупанти обстріляли село у Новокаховській громаді Херсонської області.
"Травми, несумісні із життям, отримала місцева жінка. Ще одна цивільна особа отримала поранення, її госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться у дописі.
- Також зранку російські терористи завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.
- Уранці неділі, 20 серпня, російські військові вдарили з артилерії по селу Золота Балка Новоолександрівської громади Херсонської області. Через обстріл поранення отримав мирний житель.
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