Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 20 серпня близько 15:00 окупанти обстріляли село у Новокаховській громаді Херсонської області.

"Травми, несумісні із життям, отримала місцева жінка. Ще одна цивільна особа отримала поранення, її госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться у дописі.