Росіяни обстріляли Херсонщину: постраждали троє мирних жителів
В понеділок, 21 серпня, росіяни обстріляли Берислав та Софіївку на Херсонщині - поранень зазнало троє мирних жителів
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу Софіївки, про який стало відомо о 18:28, постраждало двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік.
Пізніше, о 21:32 ОВА повідомила про ще один обстріл - ворог атакував житловий будинок у Бериславі. Внаслідок цього у власній оселі поранень зазнав 48-річний місцевий житель.
- Вночі 21 серпня російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт прикордонної громади на Чернігівщині.
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