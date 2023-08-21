Росіяни обстріляли Херсонщину: постраждали троє мирних жителів

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу Софіївки, про який стало відомо о 18:28, постраждало двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік.

Пізніше, о 21:32 ОВА повідомила про ще один обстріл - ворог атакував житловий будинок у Бериславі. Внаслідок цього у власній оселі поранень зазнав 48-річний місцевий житель.